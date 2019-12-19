Архив передач

Прогноз погоды на пятницу, 20 декабря

Лорета Вашкова
19-12-2019
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В четверг в Чехии ожидается солнечная погода, к вечеру облачность. Температура воздуха ночью до 4°C, днем столбик термометра покажет до 10°C. Ветер восточный, юго-восточный, местами южный до 5 м/с.

 
 
 
 
 
 
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