Прогноз погоды на пятницу, 20 декабря

В четверг в Чехии ожидается солнечная погода, к вечеру облачность. Температура воздуха ночью до 4°C, днем столбик термометра покажет до 10°C. Ветер восточный, юго-восточный, местами южный до 5 м/с.
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
Бедржих Грозный – чех, раскрывший тайну хеттского языка
Решение об установке памятника «власовцам» в Праге вызвало возмущение у Посольства РФ