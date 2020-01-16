Архив передач

Прогноз погоды на пятницу, 17 января

Катерина Айзпурвит
16-01-2020
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В пятницу, 17 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем от +1 °C до +8 °C. Ночью столбик термометра покажет от -2 °C до 0° C.

Слабый ветер переменных направлений 1–4 м/с.

 
 
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