Прогноз погоды на пятницу, 17 января

В пятницу, 17 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем от +1 °C до +8 °C. Ночью столбик термометра покажет от -2 °C до 0° C.
Слабый ветер переменных направлений 1–4 м/с.
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