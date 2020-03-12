Архив передач

Прогноз погоды на пятницу, 13 марта

Катерина Айзпурвит
12-03-2020
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В пятницу, 13 марта, ожидается преимущественно облачная погода, местами осадки, в горных районах возможен снег. К вечеру ожидаются прояснения.

Ночью от +1 °C до +5 °C, на юго-востоке и востоке страны около +7 °C. Днем от +7 °C до + 11 °C. Переменный ветер 5–9 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

 
 
 
 
 
 
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