Прогноз погоды на пятницу, 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, ожидается преимущественно пасмурная погода, в первой половине дня с прояснениями. На западе страны во второй половине дня возможен снег и снег с дождем. На дорогах местами гололедица.

Ночью до -3 °C, днем от -1 °C до +4 °C. Юго-восточный и южный ветер 2–6 м/с, с порывами до 15 м/с, в горных районах на севере и северо-востоке страны – до 20 м/с.