Архив передач

Прогноз погоды на пятницу, 13 декабря

Катерина Айзпурвит
12-12-2019
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В пятницу, 13 декабря, ожидается преимущественно пасмурная погода, в первой половине дня с прояснениями. На западе страны во второй половине дня возможен снег и снег с дождем. На дорогах местами гололедица.

Ночью до -3 °C, днем от -1 °C до +4 °C. Юго-восточный и южный ветер 2–6 м/с, с порывами до 15 м/с, в горных районах на севере и северо-востоке страны – до 20 м/с.

 
 
 
 
 
 
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