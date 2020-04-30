Прогноз погоды на пятницу, 1 мая

Синоптики ожидают облачную погоду. На западе в первой половине дня возможны дожди. Температура воздуха днем — от 15 до 19 °C, в северных и восточных районах около 14 градусов тепла. Слабый юго-западный, западный ветер до 4 м/с.
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