Архив передач

Прогноз погоды на пятницу

Лорета Вашкова
16-04-2020 oбновлено
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В пятницу ожидается облачная, местами пасмурная погода. Во второй половине дня на юго-западе возможны осадки и грозы. Температура воздуха днем от 19°C до 23 °C, на севере и северо-востоке 14 - 18 °, в горных районах около 10 °. Ночью столбик термометра покажет до 5 - 8 градусов тепла. Слабый западный и северный ветер около 2 м/с.

 
 
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