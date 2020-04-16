Прогноз погоды на пятницу

В пятницу ожидается облачная, местами пасмурная погода. Во второй половине дня на юго-западе возможны осадки и грозы. Температура воздуха днем от 19°C до 23 °C, на севере и северо-востоке 14 - 18 °, в горных районах около 10 °. Ночью столбик термометра покажет до 5 - 8 градусов тепла. Слабый западный и северный ветер около 2 м/с.