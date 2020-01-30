Архив передач

Прогноз погоды на пятницу

Лорета Вашкова
30-01-2020
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В пятницу ожидается облачная и пасмурная погода, местами кратковременные дожди и осадки со снегом. Температура ночью от 4°C до 0 °C, днем 8 - 12 °C. Свежий юго-западный и западный ветер 5 - 9 м/с, местами усилится до 20 м/с (до 70 км/ч).

 
 
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