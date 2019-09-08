Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября

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В понедельник, 9 сентября, в Чехии ожидается облачная дождливая погода,
возможны грозы. Температура ночью опустится до 10 – 14 °C, днем столбик
термометра покажет 14 - 18 °C. Ветер северо-восточный от 2 до 6 м/с.
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