Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября

Эва Туречкова
08-09-2019
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В понедельник, 9 сентября, в Чехии ожидается облачная дождливая погода, возможны грозы. Температура ночью опустится до 10 – 14 °C, днем столбик термометра покажет 14 - 18 °C. Ветер северо-восточный от 2 до 6 м/с.

 
 
 
 
 
 
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