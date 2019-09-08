Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября

В понедельник, 9 сентября, в Чехии ожидается облачная дождливая погода, возможны грозы. Температура ночью опустится до 10 – 14 °C, днем столбик термометра покажет 14 - 18 °C. Ветер северо-восточный от 2 до 6 м/с.