Прогноз погоды на понедельник, 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, на юго-западе страны местами кратковременные дожди.

Ночью от +5 °C до +9 °C. Днем температура воздуха составит от +16 до +20 °C. Слабый северо-восточный и восточный ветер 1–4 м/с.