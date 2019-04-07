Прогноз погоды на понедельник, 8 апреля

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В понедельник, 8 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, на
юго-западе страны местами кратковременные дожди.
Ночью от +5 °C до +9 °C. Днем температура воздуха составит от +16 до +20 °C.
Слабый северо-восточный и восточный ветер 1–4 м/с.
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