Прогноз погоды на понедельник, 4 мая

В понедельник, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, утром туман. На большей территории страны возможны дожди.

Ночью от +1 °C до +5 °C, местами заморозки на почве. Днем от 14 до °C +18 °C. Слабый западный и северо-западный ветер 2–6 м/с.