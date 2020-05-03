Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 4 мая

Катерина Айзпурвит
03-05-2020
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В понедельник, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, утром туман. На большей территории страны возможны дожди.

Ночью от +1 °C до +5 °C, местами заморозки на почве. Днем от 14 до °C +18 °C. Слабый западный и северо-западный ветер 2–6 м/с.

 
 
 
 
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