Прогноз погоды на понедельник, 31 декабря

Эва Туречкова
30-12-2018
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В понедельник, 31 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, местами возможен дождь, в горах – дождь со снегом. Температура ночью опустится до -1 °C, днем поднимется до +1 – +5 °C. Ветер от 4 до 8 м/с, с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
 
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