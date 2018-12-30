Прогноз погоды на понедельник, 31 декабря

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В понедельник, 31 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, местами
возможен дождь, в горах – дождь со снегом. Температура ночью опустится
до -1 °C, днем поднимется до +1 – +5 °C. Ветер от 4 до 8 м/с, с порывами до 15 м/с.
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