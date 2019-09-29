Прогноз погоды на понедельник, 30 сентября

В понедельник, 30 сентября, ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. К вечеру ожидаются прояснения. Днем температура воздуха составит от 14 °C до 18 °C, на юго-востоке страны до 21 °C, в горных районах около 10 °C.

Также синоптики предупреждают об усилении ветра до 8–13 м/с с порывами до 15–25 м/с (от 55 до 90 км/ч). На севере страны скорость ветра может достигать 25–30 м/с (до 110 км/ч), а на вершинах гор – до 35 м/с (125 км/ч). К вечеру скорость ветра снизится.

Сильный ветер может вызвать падение деревьев и перебои в подаче электричества и работе транспорта.