Прогноз погоды на понедельник, 3 сентября

Эва Туречкова
02-09-2018
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В понедельник, 3 сентября в Чехии ожидается пасмурная погода, на востоке страны с прояснениями. Температура днем поднимется до 22 – 26 °C, на юго-западе страны до 20 °C. Ветер слабый, северо-восточный от 2 до 5 м/с.

 
 
 
 
 
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