Прогноз погоды на понедельник, 3 сентября

В понедельник, 3 сентября в Чехии ожидается пасмурная погода, на востоке страны с прояснениями. Температура днем поднимется до 22 – 26 °C, на юго-западе страны до 20 °C. Ветер слабый, северо-восточный от 2 до 5 м/с.