Прогноз погоды на понедельник, 29 июля

Эва Туречкова
28-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В понедельник, 29 июля, в Чехии ожидается облачная погода, местами возможны сильные грозы. Ночью температура опустится до 14 – 18 градусов, днем поднимется до 26 – 30 градусов. Ветер северо-западный от 2 до 6 м/с.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 