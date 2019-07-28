Прогноз погоды на понедельник, 29 июля

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В понедельник, 29 июля, в Чехии ожидается облачная погода, местами
возможны сильные грозы. Ночью температура опустится до 14 – 18 градусов,
днем поднимется до 26 – 30 градусов. Ветер северо-западный от 2 до 6 м/с.
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