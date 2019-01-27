Прогноз погоды на понедельник, 28 января

В понедельник, 28 января в Чехии ожидается пасмурная погода, в горных районах страны пойдет снег. Температура ночью опуститься до -2 - +2 °C, днем поднимется до +1 - + 5 °C. Ветер юго-западный, от 2 до 5 м/с.