Прогноз погоды на понедельник, 28 января

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В понедельник, 28 января в Чехии ожидается пасмурная погода, в горных
районах страны пойдет снег. Температура ночью опуститься до -2 - +2 °C,
днем поднимется до +1 - + 5 °C. Ветер юго-западный, от 2 до 5 м/с.
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