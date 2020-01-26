Прогноз погоды на понедельник, 27 января

В понедельник, 27 января, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможен дождь.Температура ночью опустится до -3 - +1 °C, днем термометр покажет 0 - +4°C. Ветер юго-западный от 2 до 6 м/с.
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