Прогноз погоды на понедельник, 27 мая

В понедельник, 27 мая, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможен дождь. Температура ночью опустится до 8 – 12 °C, днем столбик термометра поднимется до 22 – 26 °C. Ветер юго-западный, к вечеру северо-западный от 2 до 6 м/с.