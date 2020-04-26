Прогноз погоды на понедельник, 27 апреля

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Архив передач
В понедельник, 27 апреля, в Чехии ожидается преимущественно ясная
погода. Температура днем поднимется до 21 градуса тепла, ночью
термометр покажет 7 градусов. Ветер переменный, до 5 м/с.
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