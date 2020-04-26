Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 27 апреля

Эва Туречкова
26-04-2020
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В понедельник, 27 апреля, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Температура днем поднимется до 21 градуса тепла, ночью термометр покажет 7 градусов. Ветер переменный, до 5 м/с.

 
 
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