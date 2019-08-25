Прогноз погоды на понедельник, 26 августа

В понедельник, 26 августа, ожидается преимущественно ясная погода. Днем местами дожди и грозы.

Ночью температура воздуха составит от 15 °C до 19 °C, ночью от 27 °C до 31 °C. Слабый юго-восточный ветер 1–4 м/с, при грозах ветер усилится.