Прогноз погоды на понедельник, 25 ноября

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Архив передач
В понедельник, 25 ноября, в Чехии ожидается низкая облачность, местами с
прояснениями, в горных районах ясно.
Ночью от 3 °C до 6 °C, днем от 6 °C до 10 °C, на востоке страны при прояснении
до 11 °C. Слабый юго-западный ветер 2–4 м/с.
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