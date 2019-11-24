Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 25 ноября

Катерина Айзпурвит
24-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В понедельник, 25 ноября, в Чехии ожидается низкая облачность, местами с прояснениями, в горных районах ясно.

Ночью от 3 °C до 6 °C, днем от 6 °C до 10 °C, на востоке страны при прояснении до 11 °C. Слабый юго-западный ветер 2–4 м/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 