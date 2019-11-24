Прогноз погоды на понедельник, 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, в Чехии ожидается низкая облачность, местами с прояснениями, в горных районах ясно.

Ночью от 3 °C до 6 °C, днем от 6 °C до 10 °C, на востоке страны при прояснении до 11 °C. Слабый юго-западный ветер 2–4 м/с.