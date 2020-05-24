Прогноз погоды на понедельник, 25 мая

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Архив передач
В понедельник, 25 мая, в Чехии ожидается облачная, дождливая погода.
Температура днем поднимется максимально до 17 °C, ночью градусник
покажет 10 °C. Ветер северо-западный до 18 км/ч.
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