Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 25 мая

Эва Туречкова
24-05-2020
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В понедельник, 25 мая, в Чехии ожидается облачная, дождливая погода. Температура днем поднимется максимально до 17 °C, ночью градусник покажет 10 °C. Ветер северо-западный до 18 км/ч.

 
 
 
 
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