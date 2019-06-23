Прогноз погоды на понедельник, 24 июня

Эва Туречкова
23-06-2019
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В понедельник, 24 июня, в Чехии ожидается солнечная погода, температура днем поднимется до 26 - 30 °C, ночью столбик термометра опустится до 10 – 14 °C. Северо-восточный ветер от 3 до 7 м/с.

 
 
 
 
 
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