Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 24 февраля

Эва Туречкова
23-02-2020
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В понедельник, 24 февраля, в Чехии ожидается облачная погода, на севере с прояснениями. Температура ночью опустится до -1 - +3 °C, днем термометр покажет 5 – 9 °C. Ветер северо-западный от 3 до 7 м/с.

 
 
 
 
 
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