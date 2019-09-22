Прогноз погоды на понедельник, 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, в первой половине дня ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня на юго-западе дождь.

Ночью от 6 °C до 10 °C, на северо-западе около 4 °C. Днем 17–21 °, на юго-западе страны около 15 °C. Слабый юго-восточный ветер 2–5 м/с.