Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 23 марта

Катерина Айзпурвит
22-03-2020
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В понедельник, 23 марта, ожидается преимущественно ясная погода, местами облачность. На востоке страны возможен снег.

Ночью от -8 °C до -4, днем от 0 °C до +4 °C. Северо-восточный ветер 4–8 м/с с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
 
 
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