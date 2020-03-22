Прогноз погоды на понедельник, 23 марта

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Архив передач
В понедельник, 23 марта, ожидается преимущественно ясная погода,
местами облачность. На востоке страны возможен снег.
Ночью от -8 °C до -4, днем от 0 °C до +4 °C. Северо-восточный ветер 4–8 м/с с
порывами до 15 м/с.
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повязке, закрывающей нос и рот
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