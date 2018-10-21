Прогноз погоды на понедельник, 22 октября

Эва Туречкова
21-10-2018
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В понедельник, 22 октября в Чехии ожидается ясная погода, утром местами возможен туман. К вечеру синоптики обещают облачность и дождь. Температура днем поднимется до 11 - 15 °C, ночью столбик термометра опустится до -1 - +3 °C.

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