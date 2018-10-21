Прогноз погоды на понедельник, 22 октября

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В понедельник, 22 октября в Чехии ожидается ясная погода, утром местами
возможен туман. К вечеру синоптики обещают облачность и дождь.
Температура днем поднимется до 11 - 15 °C, ночью столбик термометра
опустится до -1 - +3 °C.
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