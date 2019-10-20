Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 21 октября

Катерина Айзпурвит
20-10-2019
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В понедельник, 21 октября, ожидается преимущественно ясная погода. Ночью температура воздуха составит от 8 °C до 18 °C, днем от 18 °C до 21 °C.

Слабый юго-восточный ветер около 2 м/с.

 
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