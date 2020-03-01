Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 2 марта

Лорета Вашкова
01-03-2020
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В понедельник в Чехии ожидается облачная, местами пасмурная погода. Температура воздуха днем 5°-9°C, ночью до 5 градусов тепла. Слабый западный, позже юго-восточный ветер 3,5 — 5 м/с.

 
 
 
 
 
 
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