Прогноз погоды на понедельник, 2 марта

В понедельник в Чехии ожидается облачная, местами пасмурная погода. Температура воздуха днем 5°-9°C, ночью до 5 градусов тепла. Слабый западный, позже юго-восточный ветер 3,5 — 5 м/с.
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