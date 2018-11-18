Прогноз погоды на понедельник, 19 ноября

Вещание на русском
Архив передач
В понедельник, 19 ноября в Чехии ожидается пасмурная погода, местами
возможен снег. Температура ночью опустится до 0 - -4 °C, днем столбик
термометра поднимется до 0 - +4°C. Ветер северо-восточный от 3 до 7 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Первая республика: школы Словакии с чешскими учителями
Как чехи в Грузии чай выращивают
Чехия в наномасштабе
Что такое российская пропаганда и как с ней бороться
Чешские стартапы, покорившие зарубежные рынки
Квартиры для социально слабых граждан построит государство
Чехия инвестирует миллиарды в модернизацию армии
Вино и гусь святого Мартина — когда часы пробьют одиннадцать