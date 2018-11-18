Прогноз погоды на понедельник, 19 ноября

В понедельник, 19 ноября в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможен снег. Температура ночью опустится до 0 - -4 °C, днем столбик термометра поднимется до 0 - +4°C. Ветер северо-восточный от 3 до 7 м/с.