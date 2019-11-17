Прогноз погоды на понедельник, 18 ноября

Архив передач
Вещание на русском
Архив передач
В понедельник, 18 ноября, в Чехии ожидается пасмурная погода, возможен
слабый дождь. Температура ночью опустится до 4 градусов тепла, днем
термометр покажет максимально 11 градусов. Ветер переменный от 2 до 5 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Никодим Кондаков – ученый, подаривший чешской науке Византию
Мультипликационный студенческий «Оскар» для Чехии завоевала россиянка
Гусь и молодое вино - грядет праздник св. Мартина
Мастера ренессанса и барокко в диалоге Чехии с Европой
Реальные бренды виртуальной страны
Генеалогия семьи Муратовых: от Киева к Праге, от медицины к истории
Поколение несогласия: школьники ЧССР 1989-го
В Эстонии чешские пилоты все чаще взлетают по тревоге из-за российских самолетов