Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 18 мая

Лорета Вашкова
17-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В понедельник в Чехии ожидается преобладание солнечной погоды. Температура воздуха ночью - до примерно 10°C, днем столбик термометра покажет от 21 до 25 градусов тепла, в горных районах около 15°C. Ветер слабый переменный до 2 м/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 