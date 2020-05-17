Прогноз погоды на понедельник, 18 мая

В понедельник в Чехии ожидается преобладание солнечной погоды. Температура воздуха ночью - до примерно 10°C, днем столбик термометра покажет от 21 до 25 градусов тепла, в горных районах около 15°C. Ветер слабый переменный до 2 м/с.