Прогноз погоды на понедельник, 18 мая

В понедельник в Чехии ожидается преобладание солнечной погоды. Температура воздуха ночью - до примерно 10°C, днем столбик термометра покажет от 21 до 25 градусов тепла, в горных районах около 15°C. Ветер слабый переменный до 2 м/с.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
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Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу