Прогноз погоды на понедельник, 17 февраля

В понедельник, 17 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь. В горах возможен снег. Днем от +11 °C до +15 °C, на западе Чехии около +9 °C. В горных районах 5–8 градусов тепла.

Ночью от +1 °C до +5 °C. Юго-западный и западный ветер 3–7 м/с, с порывами до 15 м/с.