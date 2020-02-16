Прогноз погоды на понедельник, 17 февраля

В понедельник, 17 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь. В горах возможен снег. Днем от +11 °C до +15 °C, на западе Чехии около +9 °C. В горных районах 5–8 градусов тепла.
Ночью от +1 °C до +5 °C. Юго-западный и западный ветер 3–7 м/с, с порывами до 15 м/с.
Площадь перед посольством РФ в Праге может быть переименована в честь Бориса Немцова
Чехословацкий корпус. Рельсы в обмен на Колчака
О репрессированных в СССР чехословацких гражданах расскажут украинские архивы
Хотите посетить Национальный музей в Праге? Заходите прямо сейчас — онлайн и бесплатно!
Судьба, раздавленная сапогом каменного Сталина