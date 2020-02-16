Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 17 февраля

Катерина Айзпурвит
16-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В понедельник, 17 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь. В горах возможен снег. Днем от +11 °C до +15 °C, на западе Чехии около +9 °C. В горных районах 5–8 градусов тепла.

Ночью от +1 °C до +5 °C. Юго-западный и западный ветер 3–7 м/с, с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 