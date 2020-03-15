Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 16 марта

Эва Туречкова
15-03-2020
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В понедельник, 16 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, ближе к вечеру облачная. Температура днем составит 9 - 13 °C, ночью термометр опустится до -2 - +2 °C. Ветер юго-восточный от 4 до 8 м/с.

 
 
 
 
 
 
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