Прогноз погоды на понедельник, 16 марта

В понедельник, 16 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, ближе к вечеру облачная. Температура днем составит 9 - 13 °C, ночью термометр опустится до -2 - +2 °C. Ветер юго-восточный от 4 до 8 м/с.