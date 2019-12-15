Прогноз погоды на понедельник, 16 декабря

В понедельник, 16 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, без осадков. Температура днем поднимется до 8 °C, ночью термометр покажет 5°C. Ветер юго-восточный, от 2 до 4 м/с.
Владимир Кара-Мурза: «Наша цель – приблизить день, когда в Европе не будет диктаторских режимов»
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Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее