Прогноз погоды на понедельник, 15 июля

В понедельник, 15 июля, в Чехии ожидается облачная погода, на большей части территории страны дожди, местами грозы.

Ночью температура воздуха от 10 °C до 14 °C, днем от 19 °C до 23 °C. Слабый северный ветер 2–6 м/с.