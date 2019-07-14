Прогноз погоды на понедельник, 15 июля

Катерина Айзпурвит
14-07-2019
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В понедельник, 15 июля, в Чехии ожидается облачная погода, на большей части территории страны дожди, местами грозы.

Ночью температура воздуха от 10 °C до 14 °C, днем от 19 °C до 23 °C. Слабый северный ветер 2–6 м/с.

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