Прогноз погоды на понедельник, 15 апреля

Эва Туречкова
14-04-2019
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В понедельник, 15 апреля в Чехии ожидается преимущественно пасмурная погода, местами возможен дождь. Температура ночь опустится до 1 градуса тепла, днем поднимется до 10 – 14 градусов. Ветер северный, от 2 до 5 м/с.

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