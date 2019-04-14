Прогноз погоды на понедельник, 15 апреля

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В понедельник, 15 апреля в Чехии ожидается преимущественно пасмурная
погода, местами возможен дождь. Температура ночь опустится до 1 градуса
тепла, днем поднимется до 10 – 14 градусов. Ветер северный, от 2 до 5 м/с.
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