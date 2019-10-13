Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 14 октрября

Эва Туречкова
13-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В понедельник, 14 октября, в Чехии ожидается ясная погода. Температура ночью опустится до 9 - 13 °C, днем термометр покажет 19 – 23 °C. Ветер юго-восточный от 2 до 6 м/с.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 