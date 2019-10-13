Прогноз погоды на понедельник, 14 октрября

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Архив передач
В понедельник, 14 октября, в Чехии ожидается ясная погода. Температура
ночью опустится до 9 - 13 °C, днем термометр покажет 19 – 23 °C. Ветер
юго-восточный от 2 до 6 м/с.
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