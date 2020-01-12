Архив передач

Прогноз погоды на понедельник, 13 января

Катерина Айзпурвит
12-01-2020
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В понедельник, 13 января, ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью температура воздуха составит от +1 °C до +2 °C. Днем от +4 °C до +6 °C. Слабый юго-западный ветер 2–4 м/с.

 
 
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