Прогноз погоды на понедельник, 13 января

В понедельник, 13 января, ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью температура воздуха составит от +1 °C до +2 °C. Днем от +4 °C до +6 °C. Слабый юго-западный ветер 2–4 м/с.
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