Прогноз погоды на понедельник, 13 мая

В понедельник, 13 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди. В горных районах осадки в виде дождя и снега с дождем.

Ночью температура воздуха от +3 °C до +7 °C, местами до 0 °C и заморозки на почве. Днем от 9 до 13 градусов тепла, на северо-востоке страны около +8 °C. Слабый северный ветер 2–6 м/с, в Моравии и Силезии 4 м/с с порывами до 15 м/с.