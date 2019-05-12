Прогноз погоды на понедельник, 13 мая

Катерина Айзпурвит
12-05-2019
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В понедельник, 13 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди. В горных районах осадки в виде дождя и снега с дождем.

Ночью температура воздуха от +3 °C до +7 °C, местами до 0 °C и заморозки на почве. Днем от 9 до 13 градусов тепла, на северо-востоке страны около +8 °C. Слабый северный ветер 2–6 м/с, в Моравии и Силезии 4 м/с с порывами до 15 м/с.

 
 
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