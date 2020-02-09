Прогноз погоды на понедельник

В Чехии ожидается пасмурная и облачная погода, местами кратковременные осадки или дождь, вероятны грозы. В горных районах выпадет снег. Температура воздуха днем от 10 до 14 °C, на западе около 8 °C, однако к вечеру похолодает, в горных районах около 2 °C.

Сильный юго-западный и западный ветер 10–15 м/с с порывами до 20-30 м/с (до 110 км/ч), в горных районах до 125 км/ч, который к вечеру должен ослабевать.