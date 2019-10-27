Прогноз погоды на понедельник

В понедельник ожидается похолодание, облачная погода, местами с осадками. Температура воздуха днем 8 - 12°C, ночью около 3 градусов тепла. Слабый северо-западный, северный ветер 2,4 м/с.
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