Архив передач

Прогноз погоды на понедельник

Лорета Вашкова
27-10-2019
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В понедельник ожидается похолодание, облачная погода, местами с осадками. Температура воздуха днем 8 - 12°C, ночью около 3 градусов тепла. Слабый северо-западный, северный ветер 2,4 м/с.

 
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