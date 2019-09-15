Прогноз погоды на понедельник

Утром в понедельник ожидается ясная погода, местами переменная облачность. Постепенно увеличение облачности, во второй половине дня и к вечеру на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 12 – 8 °C, днем до 19 – 23 °C, на юго-востоке – до 25 °C. Умеренный западный ветер 2 – 5 м/с.