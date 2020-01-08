Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 9 января

Лорета Вашкова
08-01-2020
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В четверг в Чехии ожидается облачная погода с осадками. Температура воздуха днем 3 - 6° C, ночью до 3 градусов тепла. Слабый юго-западный ветер до 2,8 м/с.

 
 
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