Прогноз погоды на четверг, 9 января

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Архив передач
В четверг в Чехии ожидается облачная погода с осадками. Температура
воздуха днем 3 - 6° C, ночью до 3 градусов тепла. Слабый юго-западный ветер
до 2,8 м/с.
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