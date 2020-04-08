Прогноз погоды на четверг, 9 апреля

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Архив передач
В четверг, 9 апреля, в Чехии ожидается ясная теплая погода, температура
днем поднимется до 19 °C, ночью термометр покажет 9°C. Ветер переменный,
до 4 м/с.
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