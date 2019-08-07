Прогноз погоды на четверг, 8 августа

Эва Туречкова
07-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В четверг, 8 августа, в Чехии ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Температура днем составит 23 – 27 °C, ночью столбик термометра опустится до 14 – 18 °C. Ветер западный от 2 до 6 м/с.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30