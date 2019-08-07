Прогноз погоды на четверг, 8 августа

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В четверг, 8 августа, в Чехии ожидается переменная облачность, местами
возможны дожди и грозы. Температура днем составит 23 – 27 °C, ночью
столбик термометра опустится до 14 – 18 °C. Ветер западный от 2 до 6 м/с.
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