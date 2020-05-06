Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 7 мая

Катерина Айзпурвит
06-05-2020
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В четверг, 7 мая, ожидается преимущественно ясная погода. На севере и северо-востоке страны возможна облачность.

Ночью от +3 °C до +7 °C, на западе и юго-западе около 0 °C. Местами возможны заморозки на почве. Днем от +16 °C до +20 °C, на севере и северо-востоке +14 °C. Северо-западный ветер 3–7 м/с.

 
 
 
 
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