Прогноз погоды на четверг, 7 мая

В четверг, 7 мая, ожидается преимущественно ясная погода. На севере и северо-востоке страны возможна облачность.

Ночью от +3 °C до +7 °C, на западе и юго-западе около 0 °C. Местами возможны заморозки на почве. Днем от +16 °C до +20 °C, на севере и северо-востоке +14 °C. Северо-западный ветер 3–7 м/с.