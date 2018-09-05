Прогноз погоды на четверг, 6 сентября

В четверг, 6 сентября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду. Утром и в первой половине дня возможен туман. Вечером на западе Чехии ожидается увеличение облачности.
Ночью температура воздуха от 9 °C до 13 °C, днем от 22 °C до 26 °C. Слабый переменный и северо-восточный ветер 1–4 м/с.
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