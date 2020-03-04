Прогноз погоды на четверг, 5 марта

В четверг, 5 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Температура ночью опустится до -4 – 0 °C, днем термометр покажет 7 – 11 °C. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 7 м/с.
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