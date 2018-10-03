Прогноз погоды на четверг, 4 октября

Вещание на русском
Архив передач
В четверг, 4 октября в Чехии ожидается преимущественно ясная погода.
Температура ночью опустится до 1 - 5 °C, днем столбик термометра
поднимется до 13 – 17 °C. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Терезин помнит стихи и арии детeй-узников
Сохраняя традицию народного танца
Костел в Добржикове: по рельсам из Закарпатской Украины
Жизнь студента в чешских кронах
Пианистка Валентина Лисица в Праге между музыкой и пропагандой
Большинство чехов начинает рабочий день ранее восьми утра
«Играют все!» – выставка «Игры и головоломки» в Праге
Стоимость жилья в новостройках Праги в 1-м полугодии выросла на 24%