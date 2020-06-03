Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 4 июня

Лорета Вашкова
03-06-2020
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В четверг, 4 июня, ожидается облачная погода, с осадками, местами и с грозами. Ночью температура воздуха составит от 7 °C до 12°C, днем - от 22 до 26 °C, на западе и севере Чехии - около 13 °C, в горных районах - до 17 °C.

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